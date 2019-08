L'Audiència Nacional imputa l'exgerent de TV3 pel finançament irregular de CDC

El jutge José de la Mata ha imputat l'exgerent de TV3, Oriol Carbó Seriñana, per la seva presumpta participació en el finançament irregular de Convergència Democràtica de Catalunya, segons ha avançat 'El Periódico' i han confirmat a l'ACN fonts judicials. D'aquesta manera Carbó haurà de declarar com investigat a l'Audiència Nacional el pròxim 10 de setembre. Segons la interlocutòria hi ha "indicis" que l'exgerent de CDC, Germà Gordó, hauria donat instruccions "expresses i directes" perquè Carbó, que també era un alt executiu de la productora Triacom Audiovisual, pagués un deute de 750.000 euros que el partit tenia amb l'empresari Joan Manuel Parra des de la campanya electoral del 2010.

El jutge indica que s'haurien fet sis pagaments mensuals a partir d'unes factures fruit de "suposades i òbviament inexistents col·laboracions" d'empreses de Parra en "produccions audiovisuals de Triacom Audiovisual SL per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals". El mateix empresari, que va declarar la setmana passada, hauria confessat haver fet el pagament dins de la causa del 3%, per les eleccions del 2010 i a canvi de rebre contractes públics.

La Fiscalia va obrir la setmana passada una nova línia d'investigació al voltant del presumpte finançament il·legal de l'antiga Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en el que es coneix popularment com el cas 3%, després de la confessió de Parra davant del jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata. Segons l'empresari, Gordó va ser la persona que li va facilitar el cobrament d'aquestes feines per al partit a través de productores.

La interlocutòria firmada el 5 d'agost exposa que la investigació és sobre alts càrrecs públics i funcionaris de diverses administracions catalanes que van posar en marxa una estructura en connivència amb empresaris i càrrecs polítics per finançar il·legalment aquest partit amb donacions a les fundacions Catdem i Forum Barcelona, vinculades a CDC. Aquests pagaments es produïen o bé a canvi de l'adjudicació d'obres públiques o per mantenir una bona relació amb el partit amb l'expectativa de rebre futures adjudicacions.

A través del del tresorer de CDC, Andreu Viloca Serrano, el partit duia a terme un "control exhaustiu" de les licitacions d'obra pública i serveis concursats per diverses administracions, entre ajuntaments, diputacions, consells o organismes dependents de la Generalitat. Segons De la Mata les empreses van actuar "sempre" amb l'afany de dissimular les donacions fent els pagaments des de diverses empreses o fundacions del mateix hòlding empresarial o bé destinant els pagaments a les fundacions de CDC.

A diferència d'altres ocasions, la interlocutòria indica que en el cas investigat els pagaments es van fer en sis mensualitats seguint les "instruccions expresses i directes" de Gordó, que hauria demanat a Parra que s'entrevistés amb Carbó per comunicar les instruccions pel que fa als terminis i conceptes dels pagaments.

Aquests conceptes estaven relacionats amb suposades col·laboracions d'Hispart en productes audiovisuals de Triacom Audiovisual SL per la CCMA. Carbó va deixar de pagar alguna de les últimes factures i Parra es va reunir amb Gordó per buscar una solució. Aquest li va indicar que li demanés a Carbó que completés el pagament, com va fer.

El jutge ha demanat a TV3 que lliuri a la Guàrdia Civil tots els contractes firmats amb Oriol Carbó i les seves empreses.