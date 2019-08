El Govern assegura que pagarà el 30% de l'extra de 2013 a l'octubre

La Generalitat preveu abonar als seus funcionaris un 30% de la paga extra pendent del 2013 «com a molt tard» en la nòmina d'octubre. El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, va avançar que aquesta és la data que estudia l'administració per complir amb el segon pagament de l'extra del 2013 pactada amb els sindicats, atès que ja han rebut un primer 10% d'aquella paga. El pagament d'aquest 30% pendent comportarà un desemborsament de 161,4 milions d'euros per part de la Generalitat, que compta amb més de 200.000 empleats públics. El passat 11 de desembre, la Generalitat i els sindicats CCOO, UGT i USOC van pactar un calendari de retorn de les pagues extres del 2013 i 2014 a canvi de desconvocar la vaga prevista per al 12 de desembre.