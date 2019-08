El Govern fixa uns serveis mínims del 90% per la vaga de vigilants de seguretat al Prat

La delegació del govern a Catalunya va decretar ahir uns serveis mínims del 90% en la vaga indefinida que el comitè d'empresa de Trablisa, encarregada dels controls de seguretat a l'aeroport de Barcelona, va convocar a partir del pròxim 9 d'agost, per reclamar millores laborals i salarials.

Una resolució de la delegació del govern a Catalunya va justificar aquests serveis mínims perquè la vaga afecta una de les «infraestructures crítiques», la del transport públic, sotmesa a especials mesures de seguretat, prevenció i control per part de les forces i cossos de seguretat que compten amb la col·laboració dels vigilants de seguretat.

La mateixa resolució destaca que els dies que s'ha convocat la vaga coincideixen amb la temporada d'estiu i aquests dies es troben entre els de més demanda de l'any.

A més, i a causa de la gran afluència de passatgers que han de passar els filtres de seguretat, les retencions excessives podrien provocar pèrdues de vols.

A la vaga hi estan cridats prop de 500 treballadors encarregats dels controls d'accés del Prat, que l'any 2017, llavors sota el paraigua de l'empresa Eulen, van secundar una vaga que va provocar problemes en l'operativa de l'aeroport i va acabar amb un laude arbitral d'obligat compliment.

Avui representants dels treballadors i la direcció de l'empresa es reuniran, amb la mediació del departament de Treball, per intentar desencallar el conflicte.

L'assessor del Comitè de Vaga de Trablisa, Juan Carlos Giménez, ha criticat aquest dimarts els serveis mínims del 90% dictats per la delegació del govern espanyol per a la vaga indefinida que han de començar divendres que ve els vigilants de seguretat de l'Aeroport del Prat i els ha qualificat «d'abusius».

«Els treballadors no tenen el mínim dret de vaga tal com marca la Constitució», es va queixar. Giménez ja va avisar que són impossibles de complir, ja que caldria trucar a treballadors que actualment estan de baixa o de vacances. L'assessor del Comitè de Vaga de Trablisa va comentar que ja s'esperava que els serveis mínims podien ser molt elevats després de la convocatòria del febrer passat, coincidint amb el Mobile World Congress, i que al final no es va acabar produint en signar uns acords «que no s'han complert mai», va denunciar.



Noves mobilitzacions

El personal de terra d'Iberia va avisar ahir que pot convocar noves aturades aquest mes d'agost després de la vaga de l'últim cap de setmana de juliol si en breu no hi ha una sortida al conflicte laboral que manté amb la direcció de l'empresa.

«La representació social entén que no és positiu dilatar en el temps les possibles solucions i adverteix que la posició de conflictivitat no s'ha deixat de banda», va advertir en sindicat UGT en un comunicat.

Segons els treballadors, l'empresa continua organitzant uns torns de treball que «no permeten la conciliació de la vida laboral i familiar» i critica «l'abús de les prolongacions de jornada», que –afegeixen– donen la raó als treballadors per trobar una sortida amb «caràcter immediat». UGT sosté que els representants sindicals han posat sobre la taula una «proposta realista i adequada» de les seves reivindicacions, amb uns «números mínims i terminis que puguin cobrir les necessitats de l'aeroport». Entre d'altres, el personal de terra d'Iberia denuncia «les càrregues de treball excessives o les hores extraordinàries obligatòries abusives».