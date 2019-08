El jutge del 3% imputa l'exgerent de TV3 pel finançament irregular de CDC

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata, que investiga el cas del 3 per cent, ha citat a declarar el proper 10 de setembre com a investigat l'exgerent de TV3 Oriol Carbó per haver participat presumptament en la trama de finançament irregular de l'extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

En la seva interlocutòria, el titular del Jutjat Central d'Instrucció número 5 accepta la petició de la Fiscalia Anticorrupció, després que l'empresari Joan Manuel Parra, responsable d'Hispart, reconegués que el partit suposadament va utilitzar un sistema de facturació fals a través d'una productora de programes de TV3 per finançar actes de la campanya electoral del 2010, en què Artur Mas optava per primera vegada a la Presidència de la Generalitat.

Parra va declarar en qualitat de testimoni a l'Audiència Nacional a finals del passat mes de juliol per ratificar un escrit que es va presentar al Jutjat Penal número 23 de Barcelona, on serà jutjat al setembre pels mateixos fets, en el qual admetia haver cobrat 750.000 euros de Triacom Audiovisual pels serveis que va oferir a CDC en actes electorals.

Després d'aquesta compareixença, en la qual es va revelar el «modus operandi» del presumpte finançament irregular de CDC, el fiscal José Grinda va sol·licitar al jutge De la Mata que cités a declarar com a investigat Carbó, així com que requerís certa documentació a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) en relació amb la productora. Totes dues peticions han estat acordades pel magistrat.

En la resolució, el jutge De la Mata argumenta que els fets encaixen en la investigació a alts càrrecs de l'antiga Convergència, que haurien engegat «una estructura per finançar il·legalment aquest partit polític, de manera encoberta».



Connivència amb empresaris

Explica que els responsables del partit haurien pactat amb altres càrrecs públics i funcionaris de diferents administracions i institucions públiques de Catalunya, en connivència amb empresaris i altres càrrecs d'índole política, la manera d'alterar «tot tipus de concursos públics» perquè els empresaris que feien donacions a les fundacions lligades a CDC (Catdem i Forum Barcelona) en resultessin beneficiaris.

En aquest cas concret, el jutge afirma que el «patró» és el més «habitual» i que existeixen indicis per considerar que Triacom, i en particular el seu responsable, Oriol Carbó, «va seguir les instruccions específiques» de l'exsecretari del Govern de la Generalitat Germà Gordó perquè abonés a l'empresari d'Hispart «el deute que el partit Convergència Democràtica de Catalunya havia contret amb aquesta empresa, especialitzada en producció audiovisual, per organitzar la campanya electoral de CDC del 2010».



Entrevista amb Carbó

Així mateix, el magistrat detalla que després de les indicacions de Gordó, el responsable d'Hispart es va entrevistar amb Carbó perquè, també «degudament informat i instruït», li indiqués com havia de preparar les factures que s'havien d'enviar a Triacom Audiovisual, així com la periodicitat, perquè van convenir que la quantitat estimada s'abonaria en un termini de sis mesos.

Gordó i Parra mantenien reunions o converses «tot just abans» que s'emetés cada factura per concretar el concepte, que estaria sempre relacionat amb col·laboracions d'Hispart en produccions de Triacom per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), «òbviament inexistent», destaca la resolució.

Segons va indicar Parra en la seva declaració, la facturació estava relacionada amb programes com Fish and Xips i El Gran Dictat, emesos recentment a la televisió pública catalana.