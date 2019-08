L'ANC defensa que la seva «essència» és condicionar l'agenda política i reafirma la seva «neutralitat»

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha defensat que la seva "essència des que va néixer" l'entitat és condicionar l'agenda política "des de fora". Després que l'exdiputat d'ERC al Congrés Joan Tardà considerés que l'assemblea "s'equivocava" en actuar com a "contrapoder", Paluzie ha afirmat en una entrevista a RAC1 que l'ANC sempre ha estat "curosa" en mantenir la seva "neutralitat" i "apartidisme". Per tot plegat, ha dit que no acaba d'entendre la "pell fina d'un cantó concret", el dels republicans, i ha afirmat que les seves declaracions "més dures" com a presidenta han estat les adreçades a JxCat pel pacte a la Diputació de Barcelona amb el PSC.

Preguntada per si l'amnistia pot ser una sortida per als polítics presos, Paluzie –qui ha admès que necessitaria tenir més informació per opinar sobre aquesta qüestió-, ha dubtat si aquesta via pot "tallar el camí jurídic internacional".