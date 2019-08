Els vigilants del Prat aniran a la vaga indefinida a partir de demà

Els treballadors de Trablisa, l'empresa encarregada dels controls de seguretat a l'Aeroport de Barcelona-El Prat, han decidit en assemblea per 175 vots a favor i només dos en contra anar a la vaga indefinida a partir d'aquest divendres per exigir millores laborals i salarials.

Els treballadors de la plantilla de Trablisa, formada per uns 500 treballadors, que han participat aquest dijous en la votació han decidit per àmplia majoria mantenir la vaga, en considerar insuficient l'última oferta de l'empresa, que només ha accedit a pagar-los un plus a la nòmina a partir del mes d'octubre.

Els treballadors demanaven altres millores, com un plus d'un euro per hora per la "càrrega física i mental que suporta el col·lectiu", que l'empresa es faci càrrec dels costos de l'aparcament del seu personal a l'aeroport i descansos de deu minuts per hora.

La Delegació del Govern ha decretat uns serveis mínims del 90% per aquesta vaga, encara que el comitè de vaga ja ha advertit que difícilment es podran complir, ja que hi ha molts treballadors de baixa o de vacances.