El jutge demana a Andorra informació sobre comptes de Jordi Pujol fill

Un informe d'Hisenda atribueix a Jordi Pujol Ferrusola, fill gran de l'expresident català, 9.124.439 euros ingressats entre el 2006 i el 2010 en una empresa de Panamà titularitat del seu amic soci Francesc Robert Ribes, que es van transferir després a una altra empresa mexicana dedicada als casinos.

L'Agència Tributària va remetre el passat 26 de juliol al jutge del cas Pujol, que investiga el matrimoni Pujol-Ferrusola i els seus set fills, un informe al qual ha tingut accés Efe avançat per Vozpópuli en el que augmenta la quota defraudada a Hisenda amb aquestes noves troballes de moviments bancaris a Panamà.

A l'escrit, Hisenda atribueix al primogènit dels Pujol uns ingressos per un total de 7.702.077 milions de dòlars (que converteix a 9,1 milions d'euros) detectats a l'empresa panamenya Claremont, propietat de Ribes, que al seu torn es van transferir a una altra empresa mexicana, Comercialitzadora Haklaab, propietat dels germans Carlos i Joaquín Riva.

Basant-se en les declaracions de Ribes i dels germans Riva, Hisenda arriba a la conclusió que aquests diners eren en realitat de Pujol Ferrusola.

Ribes, recull l'informe, va afirmar davant del jutge que Jordi Pujol júnior va deixar diners a l'empresa mexicana per invertir en casinos en aquell país i que li va demanar el favor d'usar els comptes de Claremont a Panamà per fer les transferències als germans Riva.

«L'operativa consistia en el fet que Jordi Pujol Ferrusola ingressava les quantitats en algun compte bancari a nom de Claremont i posteriorment des d'aquesta les transferia a Comercialitzadora Grup Haklaab», diu l'informe sobre la declaració de Ribes, qui va afirmar desconèixer l'origen dels fons del primogènit dels Pujol.

Ribes també va dir haver invertit ell mateix al voltant de 500.000 dòlars en el negoci dels casinos, que va transferir a Haklaab des de dos comptes a nom seu de l'entitat Crèdit Andorrà.

Però la UDEF (en un informe en el qual es basa Hisenda) no acaba de creure's aquesta afirmació de Ribes sobre aquest mig milió de dòlars: «Les seves manifestacions són notòriament confuses en no aclarir-se si els diners enviats a Haklaab són una inversió o un préstec, caient en constants contradiccions».

A partir d'aquest informe de la UDEF i del posterior d'Hisenda, el jutge ha reclamat aquesta setmana a Andorra tota la informació que tingui sobre comptes de Ribes en aquest i tres bancs més del Principat.

El projecte dels germans Riva d'instal·lar sales de joc a Mèxic no es va portar finalment a terme, segons va manifestar Ribes, per això ell i Pujol van intentar recuperar els diners, encara que l'exdirector de la televisió andorrana va assegurar que ell no va aconseguir que li tornessin la seva part.

Els germans Riva també van declarar, per comissió rogatòria des de Mèxic, que les quantitats que els va remetre l'empresa de Ribes des de Panamà eren en realitat préstecs personals de Pujol Ferrusola.

El jutge va sol·licitar a Pujol Ferrusola l'octubre del 2018 que justifiqués l'origen dels fons ingressats en l'empresa panamenya de Ribas, però l'informe afirma que mai no ha arribat a aportar res per aclarir aquest aspecte, per tant, Hisenda considera aquest diners, uns 9,1 milions, un increment injustificat del patrimoni de Jordi Pujol fill a l'efecte de l'IRPF.

Hisenda indica que els exercicis fiscals del 2006, 2007 i 2008, que sumen 2.887.266 euros, estarien prescrits, però la resta de la quantitat, fins a 9.124.439 euros, no ho estaria.