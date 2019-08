L'Aeroport de Barcelona preveu menys passatgers i menor afectació de la vaga aquest dissabte

L'Aeroport de Barcelona-el Prat preveu una afluència de passatgers per a aquest dissabte inferior a la d'aquest divendres, de manera que l'afectació de la vaga convocada pels vigilants dels filtres de seguretat es preveu menor.

Fonts d'Aena consultades per Europa Press han detallat aquest divendres que en aquesta primera jornada de vaga hi havia 185.000 viatgers previstos, mentre que per a aquest dissabte es calculen uns 160.000 passatgers.

Han assegurat que la situació a l'Aeroport continua sent de normalitat cap a les 20.30 hores tot i la vaga, convocada pels vigilants dels filtres de seguretat de forma indefinida, i amb serveis mínims del 90%.

El temps d'espera per superar els controls de seguretat és d'entre 10 i 20 minuts, segons les mateixes fonts, que han recordat que la jornada ha transcorregut amb normalitat, excepte un pic que s'ha produït entre les 9.00 i les 10.00 hores.

Els treballadors de Trablisa han criticat que amb serveis mínims del 90% és "pràcticament impossible" que es noti la incidència de vaga i han assegurat que l'empresa no està complint amb tots els protocols de seguretat en haver reduït el nombre de vigilants per filtre.