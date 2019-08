La Lliga es constitueix per defensar el catalanisme autonomista

Catalunya compta des d'aquesta setmana amb un nou partit, la Lliga Democràtica, que ha nascut de l'entorn de l'ex-primer ministre francès Manuel Valls, i que vol aglutinar el catalanisme autonomista i no-independentista.

Segons indica un comunicat de la Lliga Democràtica, aquest nou partit ja ha estat registrat davant de notari i «és el resultat d'un llarg procés de reflexió entre persones de diferents sensibilitats i de procedències diverses vinculades pel convenciment que, només des del respecte a l'estat de dret, és possible el progrés i el manteniment de la cohesió social».

Entre els promotors hi ha persones molt pròximes a Manuel Valls, encara que aquest no s'ha sumat de moment al nou partit, i formen part de l'executiva provisional la politòloga Astrid Barrio (com a presidenta ), José Nicolás de Sales (vicepresident) ,Josep Ramon Bosch (secretari general), Aitor Agea (secretari d'organització) i Alex Miró (secretari de finances).



Diàleg i «pactisme»

Els promotors de la Lliga Democràtica creuen que «ha arribat l'hora d'oferir als catalans descontents, desconcertats i desil·lusionats amb els estèrils resultats del procés independentista, una opció política catalanista sense complexos que faci del diàleg, el pactisme i el bon govern la seva raó de ser». Afirmen, a més, voler superar «la política de blocs» i vestir «els màxims consensos» a més de «gestionar els conflictes socials sense més exclusions ni límits que el respecte a les regles de joc».