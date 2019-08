Una esllavissada a la carretera d'Andorra obliga a tallar l'accés al Principat des de Catalunya

Una esllavissada talla des de primera hora del matí d'aquest dissabte l'accés a Andorra des de Catalunya. Segons informa el departament de Mobilitat del govern andorrà, l'incident s'ha produït a las carretera CG-1, a l'altura de la Borda Sabater, i obliga a impedir la circulació dels vehicles. En aquest sentit, des del Servei Català de Trànsit també han restringit el pas dels vehicles que es dirigien cap al Principat a l'N-145, a les Valls de Valira (Alt Urgell). D'aquesta manera, l'únic accés al país s'ha de fer per la frontera franco-andorrana.





Aquesta és l'esllavissada que ha obligat a tallar la circulació a la CG-1, a l'altura del Punt de Trobada. @GovernAndorra , @comusantjulia i els cossos especials del país treballen per restablir la comunicació amb Espanya per aquesta via. pic.twitter.com/j8r8VSOkiN