Tres detinguts en relació amb la baralla mortal de Ciutat Vella

Els Mossos van detenir ahir tres persones per la seva suposada relació amb la baralla en la que ahir va morir un home de 45 anys després de quedar ferit greu al districte de Ciutat Vella de Barcelona. Segons van informar fonts de la investigació, els dos primers detinguts van ser arrestats prop d'on ahir es va produir la baralla mortal, a l'altura de la placeta del Comerç de Barcelona, on hi ha un centre d'atenció i seguiment de drogodependents. La policia va interceptar dues persones en una zona pròxima al lloc dels fets.