Borràs insta Sánchez a afrontar el conflicte català si pretén l'aval de JxCat per ser investit

La portaveu de Junts per Catalunya (JxCat) al Congrés dels Diputats, Laura Borràs, va estendre la mà al candidat del PSOE, Pedro Sánchez, per negociar la seva reelecció com a president espanyol, sempre i quan, reprengui les converses directes amb la Generalitat per afrontar el conflicte català. «Si reprenem la lògica del diàleg bilateral per resoldre les qüestions crucials, allà hi serem» va afirmar la portaveu en una entrevista a Rac1.

També va reclamar que sigui Sánchez qui encapçali les reunions, i no Adriana Lastra. D'altra banda, pel que fa a la recent picabaralla entre ERC i l'ANC, Borràs va fer una crida a la unitat de l'independentisme i va titllar d'«espectacle lamentable» el creuament de retrets dels últims dies.

La cap de files de JxCat a Madrid va assegurar que el «problema» de la investidura de Sánchez es basa en una qüestió «ideològica» vers el conflicte català. «El que revela la investidura fallida és que la inestabilitat del govern espanyol pot continuar si no s'aborda de manera frontal el problema polític de l'Estat amb Catalunya», va dir Borràs, tot reclamant al líder del PSOE que reprengui la negociació directe amb la Generalitat si vol que els postconvergents s'avinguin a parlar de la seva investidura. «Nosaltres som on érem i sempre hem estat els mateixos», va insistir Borràs, que va assenyalar les converses a Pedralbes com a punt de retorn a les negociacions sempre i quan, va dir, «hi hagi ganes de poder avançar». A parer de la portaveu de JxCat, la nova roda de reunions anunciada per Sánchez aquest divendres de cara a finals d'agost «sembla que forma part de la retòrica i la imatge».



La CUP vol una Diada unitària

La CUP vol una Diada de l'11 de setembre «el més unitària possible», amb «una gran mobilització» ciutadana, però al mateix temps prepara «la seva pròpia agenda» d'actes a fi de poder reivindicar les seves propostes, segons va explicar el diputat Carles Riera.

En declaracions a Efe, Riera va explicar que el pròxim 11 de setembre la CUP desitja compatibilitzar la seva participació en actes unitaris, en els que es visualitzi «una resposta molt àmplia a favor dels drets polítics de Catalunya», amb una «agenda pròpia» de mobilitzacions.

«La CUP farà tots els esforços possibles perquè la Diada tingui una mobilització el més unitària possible, i més quan podria coincidir amb la sentència» del Tribunal Suprem després del judici del procés. «Serà possiblement un moment crític, de manera que hi ha d'haver una gran demostració d'unitat». L'aposta per la unitat, no obstant això, no impedirà a la CUP convocar els seus propis actes reivindicatius amb motiu de la Diada, ha assegurat Riera.