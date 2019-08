Els serveis mínims del 90% deixen sense efecte el segon dia de la vaga de vigilants al Prat

Els serveis mínims del 90%, decretats per la vaga indefinida dels vigilants de l'Aeroport del Prat, van deixar sense efecte la protesta de la plantilla de Trablisa, que va reconèixer que les cues en els controls de seguretat són fins i tot menors que un dia normal.

El Prat va viure aquest dissabte la segona jornada de vaga dels vigilants de seguretat, que va estar marcada, com el primer dia, per la normalitat i la fluïdesa en els filtres d'accés a les zones d'embarcament.

De fet, els passatgers, tant els de la T1 com els de la T2, van haver d'esperar una mitjana de 15 a 20 minuts per passar el control de seguretat, un temps que és l'habitual d'un dia d'agost, en plena temporada d'estiu.

La situació està sent fins i tot més tranquil·la que divendres, quan es van arribar a acumular cues d'uns 40 minuts.

Els serveis mínims del 90% decretats per la Delegació del Govern, van neutralitzar els efectes d'aquesta vaga, com va reconeixer la presidenta del comitè d'empresa de Trablisa, Genoveva Sierra: «Hi ha menys cues en un dia de vaga que en un normal», va afirmar.

En declaracions als mitjans, la representant dels treballadors va tornar a criticar els serveis mínims, que considera excessius i que estan fent que «realment no hi hagi vaga». Va recordar, a més, que «en un dia normal treballen entre 40 i 45 vigilants de seguretat en el control principal de la Terminal 1», mentre que «durant la vaga hi ha 70».

Sierra va criticar així mateix que els treballadors estan treballant amb molta pressió i que estan sent més vigilats que la resta de l'any. «Ens diuen: per què mires això, per què atures això altre, ara per què atures allò», va dir.

Malgrat el poc impacte de l'atur, va afirmar que la plantilla, formada per uns 500 treballadors, mantindrà la vaga indefinida i confia en què la direcció de Trablisa «reaccionarà» i s'asseurà a negociar.

La majoria de passatgers que acudien al Prat segueixen fent cas de les recomanacions d'AENA i de les aerolínies i arriben a l'aeroport amb diverses hores d'antelació. Rafa és un dels viatgers que ahir va acudir a l'aeroport més aviat de l'habitual, però en arribar va constatar que «tot es veu tranquil». «Òbviament hi ha gent, perquè estem en temporada alta, però no hem vist que hi hagi molt problema», va dir un altre passatger que es diu Javier, que viatjava amb la seva parella i va arribar al Prat tres hores abans de la sortida del seu vol.

El Prat, que fa dues setmanes va viure una altra vaga, la dels treballadors de terra d'Iberia, afrontarà demà la tercera tanda d'aturades dels vigilants de seguretat, en la que s'espera que passin per l'aeroport unes 180.000 persones.