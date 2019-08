Tallen unes hores per una esllavissada l'accés a Andorra des de la Seu

Una esllavissada va bloquejar el trànsit durant diverses hores a la carretera CG-1 d'accés a Andorra des de la Seu d'Urgell a l'altura del centre comercial Punt de Trobada. Poc després de les dotze del migdia, la carretera CG-1 va ser reoberta, ja que els cossos d'emergències van habilitar un carril per sentit darrere d'aquest establiment per tal que els cotxes poguessin accedir i sortir del país pirenaic pel cantó sud. A mitjans de setmana, la previsió és habilitar un doble carril per sentit –també provisionals- per permetre el pas de vehicles pesants, que mentrestant només podran utilitzar la carretera del Pas de la Casa. Des del govern andorrà van assenyalar que l'esllavissada s'hauria produït per causes accidentals sumades a obres del manteniment dels ancoratges de la muntanya.

Així, el trànsit de cotxes va quedar restablert a través d'un pas molt provisional que voreja el centre comercial Punt de Trobada per la part posterior. S'hi va habilitar un carril per sentit, segons va detallar el cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, que va avançar que a mitjans de setmana obriran també dos carrils a través de l'aparcament frontal del centre comercial. Això permetrà obrir el trànsit als vehicles pesants, que fins aleshores només podran utilitzar l'accés nord d'Andorra, al Pas de la Casa.

D'aquesta manera, a partir de mitjans de setmana el doble carril posterior serà per als vehicles que circulin en direcció Andorra, mentre que els dos carrils que creuaran l'aparcament del Punt de Trobada seran per anar cap a la Seu d'Urgell. El govern andorrà planteja aquesta solució durant un període de màxim cinc dies, fins que la calçada central de la CG-1 quedi neta de rocs i es garanteixi que no hi ha risc de noves esllavissades. «De moment hem restabert el trànsit, que és el més important», va destacar Espot, que alhora va celebrar que «no caldrà anular les reserves als hotels per als propers dies», ja que va recordar que en aquesta època de l'any Andorra rep una gran afluència de turistes -especialment catalans i francesos-. Pel que fa als autocars i al servei de bus de línia, Espot va dir que els experts analitzaran si és viable habilitar alguns combois puntuals per enllaçar Andorra i la Seu d'Urgell de forma directa. El cap de Govern va remarcar que la premissa serà «facilitar la vida dels visitants i residents, sense posar en dubte la màxima seguretat».

Segons va detallar Espot, l'esllavissada es va produir en dues fases, la primera de les quals va tenir lloc cap a les sis del matí. Uns treballadors de la zona van avisar els Bombers en veure la primera caiguda de pedres, i els serveis d'emergència ja eren a la zona quan hi va haver el segon despreniment, força més contundent. El Govern va celebrar que l'accident no hagi provocat danys personals.



Tasques de reparació

Per altra banda, tant el cap de Govern com el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, van recordar que des del juliol s'estaven analitzant i reparant els riscos d'esfondrament amb els propietaris dels terrenys. Vila va remarcar que «no es va detectar que el risc fos alt o important», i va explicar que a les últimes setmanes l'administració ha mantingut converses amb els propietaris per reforçar els ancoratges. Les obres havien començat feia poc temps. Vila va demanar «no extreure una relació de causa-efecte immediata fins que hi hagi els informes dels experts», i va defensar que «s'estava fent la feina que corresponia».