Andorra projecta un mur de formigó per protegir el punt de l'esllavissada

El govern d'Andorra construirà un mur de formigó i uns pilars amb taulons per evitar noves esllavissades a la zona on dissabte hi va haver un gran despreniment de roques. És la mesura principal que acordarà el Consell de Ministres extraordinari que se celebrarà avui al matí, durant el qual s'aprovarà la declaració d'estat d'emergència. Això permetrà agilitzar la contractació de les empreses que faran les obres. La previsió, si la meteorologia ho permet, és que el mur i els taulons estiguin enllestits el 15 d'agost i es pugui reobrir completament el trànsit a la carretera principal. Mentrestant, a partir d'avui els camions i autobusos podran circular per un únic carril. Hauran de passar un a un sota un estricte control policial i geòleg per garantir que no hi ha moviments de terres.

El cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, va detallar que el risc de noves esllavissades és «limitat» al conjunt de la zona afectada, a excepció del punt més proper al Magatzem de Sant Julià de Lòria, on l'executiu va reconèixer estar «preocupat». Espot va explicar que s'hi han observat esquerdes i els tècnics han previst que hi hagi nous despreniments en aquest punt.

Per garantir la seguretat de tot el tram de la CG-1 on dissabte es va produirla gran caiguda de pedres, avui a les set del matí començarà la construcció d'un mur de formigó de 25 metres, a partir del Magatzem i en direcció sud «perquè és la zona on es pot generar més risc». A continuació es situaran també uns pilars metàl·lics amb taulons.

Si les tempestes anunciades no ho impedeixen, la previsió és que aquestes obres estiguin enllestides el dijous 15 d'agost, coincidint amb el cap de setmana llarg de quatre dies, moment en què s'augura un increment de visitants a Andorra. La intenció del govern és que aleshores es puguin obrir tots els carrils sense haver d'usar el pas provisional habilitat dissabte, exclusiu per a motos i cotxes.

Pel que fa als camions i autobusos –desviats de moment cap al Pas de la Casa-, el govern confia que avui es podrà recuperar el seu pas a través de la CG-1. Si bé la intenció inicial era crear dos carrils provisionals en cada sentit per poder absorbir el pas d'aquests vehicles, finalment el govern ha optat per habilitar un dels carrils de la carretera principal sota un estricte control tècnic i policial. Espot va assegurar que «hi ha les condicions òptimes de seguretat» per activar aquest nou dispositiu. La previsió és deixar passar els camions i autobusos un a un, a marxa lenta i supervisats per la policia i els geòlegs. Aquests últims, va dir Espot, estaran fent anàlisis constants a la zona.