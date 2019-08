Detenen un home per conduir contra sentit per l'AP-7 fins a 36 quilòmetres

El detingut dissabte a l'altura de Cambrils per conduir en direcció contrària durant 36 quilòmetres es troba sota custòdia hospitalària a l'hospital Sant Joan de Reus. Segons van informar ahir els Mossos d'Esquadra, encara no se li ha pogut practicar el test de drogues.

En el moment de la intercepció i la posterior detenció, els agents policials no van poder realitzar el test degut a «l'estat d'alteració» en el qual es trobava l'home, que va conduir durant 36 quilòmetres i per sobre de la velocitat permesa per l'AP-7 en sentit Barcelona.

Els Mossos d'Esquadra van poder parar la trajectòria del vehicle després que el turisme col·lidís amb un dels cotxes patrulla dels Mossos col·locat estratègicament. En desplegar la barrera policial van poder interceptar el conductor i evitar que cap altre usuari de l'autopista resultés ferit, segons va informar la policia autonòmica en un tuit.

Després que els agents el detinguessin, l'home va començar a cridar els agents en italià visiblement alterat, segons les fonts policials.

Els investigadors han pogut esbrinar que el detingut conduïa un cotxe prestat, no robat, que el seu titular és italià, i estan a l'espera d'obtenir l'autorització judicial per poder sotmetre el detingut a la prova de drogues.