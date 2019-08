La trobada d'estiu en la qual l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont compartia una paella amb diversos amics a Cadaqués ha estat traslladada aquest any a la ciutat belga de Waterloo, on resideix l'exalcalde de Girona per evitar la seva detenció per ser jutjat a Espanya per l'1-O.





Aquesta vegada, com ja va succeir l'any passat, en no ser-hi l'excap dels Mossos Josep Lluís Trapero , Puigdemont va exercir de cuiner per elaborar una paella de la qual van gaudir, entre d'altres, el seu amic Jami Matamala Pilar Rahola , el raper Valtonyc , el conseller Josep Puigneró i l'advocat de Puigdemont Jaume Alonso Cuevillas