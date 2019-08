Els vigilants del Prat denuncien suposades irregularitats als controls

Els representants dels vigilants de l'aeroport del Prat van assenyalar ahir que els treballadors els estan comunicant que s'estarien cometent «irregularitats» en els controls de seguretat. Segons va explicar l'assessor del comitè de vaga, Juan Carlos Giménez, acudiran avui a Inspecció de Guàrdia perquè requereixi a l'empresa Trablisa informació sobre les suposades «anomalies». Una vegada l'hagin recollit, denunciaran les presumptes irregularitats als jutjats del Prat de Llobregat perquè les investigui.

«Els treballadors estan rebent pressions de la Guàrdia Civil i passen les maletes més ràpidament del normal», va apuntar Giménez, sense voler donar gaires més detalls en espera de formalitzar una eventual denúncia. Ahir era la tercera jornada d'una vaga indefinida que, amb uns serveis mínims del 90%, no ha causat incidències als passatgers ara com ara.

Per la seva banda, fonts de la Guàrdia Civil assenyalen que els agents vetllen per la seguretat de l'aeroport i que precisament controlen que no es cometi cap irregularitat i que se segueixin tots els procediments establerts per als controls de seguretat.

Aldarulls entre els treballadors

Fonts de Trablisa van recordar que la normativa estableix que els vigilants de seguretat de l'aeroport estan supeditats a la Guàrdia Civil, però els representants dels treballadors van denunciar una «vigilància» que no era habitual per part dels agents. Encara sobre aquestes «pressions» de la Guàrdia Civil que denuncien els treballadors, Giménez va informar que una vigilant de seguretat va patir un atac d'angoixa i que es va dirigir cap a un centre mèdic per rebre atenció. Segons va explicar la treballadora al comitè d'empresa, hauria rebut «pressions» per part d'un agent i, quan s'estaven discutint, el guàrdia civil li hauria dit que entrés en una estança sense càmeres de vigilància, però ella s'hi hauria negat.

Giménez va alertar que «cap partit polític ni associació» s'ha posat en contacte amb el comitè de vaga. «Estem sols», va afirmar negant que la direcció de Trablisa hagi contactat amb ells.