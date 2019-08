Aragonès, disposat a comparèixer al Parlament per explicar les últimes retallades

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, es va mostrar ahir «disposat» a comparèixer al Parlament, com li reclamen els comuns i la CUP, per parlar de «l'asfíxia econòmica del Govern espanyol contra Catalunya».

Catalunya en Comú Podem i la CUP van demanar la compareixença d'Aragonès per haver ordenat retallar la despesa dels departaments i de les empreses públiques de la Generalitat en un 6%, excepte pel que fa al pagament de nòmines, serveis bàsics i inversions i despeses ja compromesos, per quadrar els comptes del 2019 i no generar més dèficit del permès. Des de Twitter, Aragonès va respondre a aquesta sol·licitud de compareixença: «Disposat a comparèixer per explicar les conseqüències de l'asfíxia del Govern espanyol contra Catalunya».

CUP i comuns van demanar que comparegui en la Diputació Permanent de la cambra catalana, de manera que s'hauria de produir abans del 16 d'agost. El Departament d'Economia va ordenar a les conselleries una contenció de la despesa exceptuant les partides de personal, els serveis bàsics com per exemple l'educació, l'atenció primària de salut, les polítiques d'atenció a la immigració i les famílies; i les inversions que ja estaven compromeses.

A les empreses públiques, que tenen autonomia financera, ordena un ajust pressupostari estimat del 6%. A més, l'ordre, que va sortir publicada al DOGC dimarts passat, estableix que si hi ha alguna despesa inajornable es pugui dur a terme sempre i quan estigui autoritzada pel Departament d'Economia.

Pel que fa les empreses públiques, que tenen autonomia financera, l'ordre assenyala que en cas que una entitat hagi d'atendre «necessitats urgents i inajornables» i no pugui executar l'ajust, aquest es faci a resta d'entitats del seu àmbit d'actuacions.



Reclamen transparència

Els comuns consideren que Aragonès ja hauria hagut de donar explicacions per iniciativa pròpia i creuen que no es pot esperar al mes de setembre o octubre per donar explicacions d'una retallada «important».

El diputat de CatECP David Cid va demanar «transparència» i conèixer els motius que han portat Economia a fer aquest ajust. A més, requereix les alternatives possibles de cara al pressupost del 2020.En aquest sentit, Cid vol que es detalli en què afectarà al mesura, per no trobar-se «sorpreses, com l'any passat, quan va afectar el consorci d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona». D'altra banda, ha lamentat que des dels comuns ja van advertir que sense pressupostos «això podia passar».