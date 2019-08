Maragall critica Colau per aplicar «el programa de Valls» amb els manters

El president del grup municipal d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall, va criticar que l'Ajuntament estigui aplicant «el programa de seguretat de Manuel Valls», en relació amb el protocol que està aplicant amb la venda ambulant il·legal a la ciutat. En un article a El Periódico, Maragall va assegurar que, en lloc de reconduir la situació dels manters i abordar la qüestió des d'un punt de vista social i laboral, l'Ajuntament va decidir «convertir-ho en una qüestió de seguretat i actuar com si fossin delinqüents perillosos». El regidor va assegurar que, malgrat el possible entusiasme d'alguns sectors empresarials o comercials, «els manters no formen part de cap increment de la inseguretat ni tampoc no desapareixeran d'un dia per l'altre», i va declarar que aquestes actuacions només ajornen la solució real. Valls, va contestar que el pensament d'Ernest Maragall sobre la inseguretat és «confús i irresponsable».I el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va respondre ahir al líder municipal d'ERC, Ernest Maragall, que les polítiques per combatre el top manta també les implementen ajuntaments republicans.