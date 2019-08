Mor apunyalat un home de 30 anys durant una baralla al barri de la Mina

Un home de 30 anys va morir diumenge per ferides d'arma blanca en el transcurs d'una baralla al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Els fets van ocórrer poc després de les 18 hores de diumenge, quan el 112 va rebre l'avís d'una trifulga entre diverses persones al carrer Venus.

Com a conseqüència de la batussa van quedar ferits tres homes, un d'ells de gravetat per apunyalament, i van ser traslladats a un centre hospitalari de Barcelona. El ferit greu, de nacionalitat georgiana, va morir poques hores després a l'hospital, segons van informar ahir els Mossos d'Esquadra. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) va obrir una investigació per aclarir les causes de la mort i detenir els presumptes agressors. Es dona el cas que des del mes de juliol passat els Mossos d'Esquadra van intensificar la seva presència al barri de la Mina, amb un increment dels efectius i amb controls dels accessos per tallar la percepció d'inseguretat que pateixen els veïns i recuperar l'espai públic. Aquestes mesures formen part d'un pla de xoc urgent que va anunciar a finals de juliol el director general de la policia catalana.