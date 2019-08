Una tempesta provoca la pitjor destrossa en dècades a la costa central i al Bages

Les intenses pluges que van caure ahir a la matinada en bona part de Catalunya, amb especial incidència a les comarques del Garraf i el Baix Penedès, van provocar una de les pitjors destrosses en dècades a la zona, amb inundacions de carrers i baixos, així com la caiguda d'arbres, que van obligar a interrompre la circulació de trens entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova.

El telèfon d'emergències 112 va rebre fins a les 7 hores un total de 364 trucades per 264 incidents relacionats amb les pluges, la majoria per inundacions, afectacions al clavegueram i incidències viàries, segons va informar Protecció Civil, que va concretar que la majoria d'avisos es van produir al Garraf, el Baix Llobregat, el Baix Penedès, el Tarragonès i el Barcelonès. Les pluges, que van deixar 56 litres per metre quadrat en 30 minuts a Cunit, 41 a Sant Pere de Ribes, 36 a Vilarodona o 27 a Tarragona, van obligar els Bombers de la Generalitat a atendre més d'un centenar d'avisos.

En tots els casos es tracta d'inundacions de baixos, aparcaments i acumulacions d'aigua a carrers, rotondes i terrasses d'edificis, sense que s'hagin registrat ferits.

A Vilanova i la Geltrú, per exemple, la circulació per la majoria de carrers de la població es va fer molt dificultosa i hi va haver problemes d'accés a l'estació de Renfe, encara que posteriorment es va restablir la situació.

També es van haver de tallar dos carrils de circulació de la C-32 a Castelldefels en sentit Barcelona per acumulació d'aigua a la calçada.

Les fortes pluges van obligar a activar l'alerta del Pla Inuncat, així com la del Ferrocat, ja que la caiguda d'arbres va provocar el tall de la circulació ferroviària entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova, fet que va afectar els trens de les línies R13, R14, R15 i R16, que van ser desviats per Vilafranca, així com els trens regionals i de Llarga Distància del Corredor Mediterrani.



Una sola via

Els trens van circular des de les 7.30 hores per una sola via entre Sant Vicenç i Vilanova, cosa que va causar demores que poden superar els 30 minuts en aquestes línies i en l'R2 Sud, segons va informar Renfe, que per minimitzar l'afectació va establir un servei alternatiu per carretera entre aquestes dues poblacions.

Per la seva banda, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va emetre dos avisos hidrològics al Baix Penedès i el Garraf per alertar de l'increment del cabal de les rieres.

I és que, davant aquest episodi de precipitacions, Protecció Civil va recomanar informar-se de la situació meteorològica i les possibles afectacions viàries abans de sortir de casa i extremar les precaucions a l'entorn de rius i rieres.

Entre les set del matí i la una del migdia, els Bombers de la Generalitat van atendre fins a 165 serveis derivats de les fortes pluges d'aquest dilluns i en total, des de l'inici de l'episodi, es van fer 344 serveis, entre els quals destaca l'esfondrament d'una nau de la dàrsena del port de Vilanova i la Geltrú.

El 40% de les 466 trucades que va rebre el 112 provenen del Garraf. Així, Protecció Civil manté el pla INUNCAT actiu al Baix Penedès i Garraf, on a més a més, es van registrar fortes ratxes de vent. A banda, es van activar en fase de prealerta el pla INFOCAT per risc d'incendi forestal a les Terres de l'Ebre, Tarragona, Lleida, Catalunya Central i Empordà, i el PROCICAT, també en prealerta, a l'Empordà, pel risc d'ones de més de dos metres i mig, sobretot al cap de Creus i al cap de Begur.

Els avisos que van rebre els Bombers van ser per atendre inundacions a plantes baixes, garatges i carrers, així com també arbres caiguts a la via pública. Les comarques més afectades han estat el Baix Penedès i el Garraf, sobretot els municipis de Vilanova i la Geltrú i Castelldefels.

Les tempestes, però, també van afectar altres poblacions com ara Sitges o Cunit. A Sitges, els més de 40 litres per metre quadrat caiguts en 25 minuts van provocar nombroses desperfectes arreu del municipi.