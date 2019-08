El jutge Vidal demana la jubilació cinc mesos després de reincorporar-se

El magistrat i exsenador d'ERC Santiago Vidal (inhabilitat el 2015 durant tres anys per participar en l'elaboració d'una Constitució per a Catalunya i investigat en la causa per l'organització de l'1-O, en la qual finalment no ha estat processat) ha impulsat la jubilació voluntària, cinc mesos després que el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) li assignés, després de les seves reclamacions per tornar a exercir, la titularitat del Jutjat social número 27 de Barcelona. Vidal va obtenir la plaça el març passat en compliment d'una sentència del Suprem que li permetia reingressar.