L'ACVOT commemorarà pel seu compte el 17-A en veure polititzat l'acte oficial

L'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (ACVOT) commemorarà pel seu compte el segon aniversari del 17A perquè se senten «oblidats» per les institucions catalanes i perquè creuen que l'homenatge impulsat per l'Ajuntament de Barcelona serà «més aviat polític». Així ho va indicar el president de l'ACVOT, José Vargas, que va anunciar que aquest dissabte, 17 d'agost, mantindran el seu acte per separat de l'organitzat per l'Ajuntament de Barcelona i la Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats per Terrorisme (UAVAT), al qual assistiran el president català, Quim Torra; l'alcaldessa, Ada Colau; la delegada del Govern, Teresa Cunillera, i el president del Parlament, Roger Torrent. «Serà un acte que em fa l'espina que serà, per molt que diguin que serà íntim i per a les víctimes, més aviat polític, perquè van totes les institucions de Catalunya: la Generalitat, el Parlament i l'Ajuntament de Barcelona», va advertir Vargas en roda de premsa. D'aquesta forma, mentre l'acte institucional tindrà lloc a les deu del matí al mural de Miró, l'ACVOT ha convocat els ciutadans a la mateixa hora a l'inici de la Rambla.