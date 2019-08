Quatre joves roben un santcrist de fusta de la capella de la Pietat de Berga

Entren tranquil·lament i saben on s'han de dirigir. Quatre joves van irrompre a la capella de la Pietat de Berga i se'n van endur un santcrist de fusta que hi havia dar-rere l'altar, una figura religiosa del segle XIX amb valor històric i patrimonial. Els Mossos d'Esquadra van difondre ahir les imatges d'una càmera de seguretat instal·lada a l'interior del temple en què es veuen els autors de robatori emportant-se la talla de fusta perquè fa un mes i mig que els busquen i encara no tenen cap pista de qui són ni d'on pot estar la figura.

El vídeo mostra, amb les cares pixelades pel mateix cos de Mossos, com dos nois i dues noies, d'uns vint anys, entren a la capella i en menys d'un minut agafen la figura religiosa i se'n van. Per com van vestits i la manera d'actuar fa pensar que no són lladres professionals perquè porten el rostre descobert i, fins i tot, una de les noies va amb una samarreta i la part de baix del biquini. Tot i això, encara no han estat identificats. La policia afirma que, tot i saber com és el rostre dels joves, no tenen fitxa policial i això dificulta esbrinar qui són. Els Mossos van fer una crida ahir a les xarxes socials per si algú sap qui són els individus o tenen informació sobre on podria estar el santcrist de la capella berguedana. De fet, no descarten que es tracti d'una bretolada i que els mateixos autors del robatori, en veure que han comès clarament un delicte, acabin tornar la figura.

Els fets van tenir lloc el 24 de juny, dia de Sant Joan i l'endemà del darrer dia de Patum. Durant aquest temps la investigació no ha avançat i per això ara la policia dona a conèixer el cas. A les imatges es veuen els joves marxant de la capella sense ni tan sols amagar la figura a la motxilla que porta un d'ells i una de les noies se'n va emportar una espelma sense cap motiu aparent. La policia insisteix que uns lladres professionals, possiblement, s'haurien endut altres figures o objectes de valor. Amb tot, els individus no actuen d'una manera totalment improvisada i saben on s'han de dirigir, fet que fa pensar que ja coneixien les escultures que hi ha al temple i que hi havien estat amb anterioritat.

La capella de la Pietat és situada en un carrer que porta el mateix nom del Capdamunt de la Vila, un barri del nucli històric de la ciutat. El petit temple no depèn del bisbat de Solsona sinó dels mateixos veïns, que es fan càrrec del manteniment i hi van instal·lar la càmera de seguretat fa aproximadament un any.

El santcrist de fusta fa uns 80 centímetres i forma part del conjunt escultòric d'una marededeu de la Pietat d'1,20 metres d'alçada. Data del segle XIX i, segons experts en imatgeria religiosa que han assessorat la policia, podria costar entre 4.000 i .5000 euros en els antiquaris perquè són peces buscades per molts col·leccionistes interessats en el patrimoni religiós.