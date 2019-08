Així has d'actuar davant d'un conductor kamikaze

Els Mossos defineixen com un cas "insòlit" i "excepcional" el conductor kamikaze que dissabte passat va conduir 36 quilòmetres en sentit contrari per l'AP-7 a 160 quilòmetres per hora i que va haver de ser aturat per una barrera de cotxes patrulla a l'altura de Cambrils (Baix Camp). A diferència d'aquest cas, gairebé sempre que s'enxampa un vehicle circulant en sentit contrari l'infractor reacciona i s'atura en advertir la presència policial. Normalment es tracta de persones grans que es desorienten o d'individus que van beguts o drogats. En cas de trobar-se amb un conductor kamikaze a la carretera, els Mossos recomanen circular el més cap a la dreta possible, fer-li ràfegues de llum o encendre els quatre intermitents com a senyal d'alerta, i trucar ràpidament al 112.

En una entrevista amb l'ACN, el sotsinspector Josep Cuevas, sotscap de l'Àrea Regional de Trànsit dels Mossos d'Esquadra a Tarragona, explica que cada any detecten uns quatre o cinc casos de conductors que circulen en contra direcció al territori. Aquesta mena d'infraccions són "esporàdiques" i gairebé sempre es donen en autopistes o autovies, per exemple quan el conductor que surt d'una àrea de servei o de descans agafa el sentit equivocat.

En funció del grau de desorientació o de la quantitat d'alcohol i/o de droga ingerida, el conductor triga més o menys estona en adonar-se de la situació de perill. "Normalment qualsevol persona redueix la marxa i s'atura quan se n'adona que el segueix la policia. El que és excepcional és que un conductor circuli conscientment contra direcció i a velocitats de fins a 160 quilòmetres per hora sense fer-nos cas", afegeix Cuevas en al·lusió al cas de Cambrils.

Tret que ho facin voluntàriament, els conductors que van en contra direcció creuen que circulen correctament i acostumen a fer-ho per la seva dreta -el què equival al carril més ràpid de l'autopista o autovia-. Per aquest motiu, la policia aconsella a la resta d'usuaris que, si es troben amb un kamikaze, s'ancorin el més a la dreta possible, facin ràfegues de llum a l'infractor i activin els quatre intermitents per intentar que s'adoni del seu error, i que truquin al 112.

Segons destaca el sotscap de l'Àrea Regional de Trànsit a Tarragona, la rapidesa a l'hora d'avisar a emergències i el detall de la informació proporcionada són clau perquè la policia pugui reaccionar de forma efectiva i evitar mals majors. Els Mossos demanen als conductors que intentin concretar el punt aproximat per on transiten i que donin la màxima informació sobre el vehicle que s'han trobat de cara, com ara el color, la marca o el model.



Fins a cinc anys de presó per als casos més greus

Cuevas detalla que el cas se sol tramitar per la via administrativa si els infractors són persones que s'han desorientat. "Fem un ofici a la DGT o al Servei Català de Trànsit perquè es tornin a revisar les aptituds d'aquesta persona i se la sotmeti a una prova mèdica", detalla el sotsinspector. Tot i això, si aquesta persona ha ocasionat danys i/o lesions, el cas s'ha de posar en mans del jutge perquè decideixi sobre les responsabilitats.

En les situacions més greus, com és el cas dels conductors que condueixen de forma premeditada en sentit contrari i posen en risc la vida de terceres persones, el Codi Penal preveu penes de dos a cinc anys de presó, multes d'entre 12 i 24 mesos, i la retirada del permís de conduir durant un període de sis a deu anys.



El conductor de Cambrils, pendent del jutge

El conductor kamikaze de 39 anys detingut dissabte passat a Cambrils va ingressar dissabte a l'hospital Sant Joan de Reus. Els Mossos el van mantenir sota custòdia policial fins que va vèncer el termini de 72 hores que preveu la llei, per la qual cosa quan es recuperi serà el jutge qui haurà de decidir els següents passos.

En un primer moment l'home va conduir en la direcció correcta durant diversos quilòmetres però fent ziga-zagues. Els Mossos es van activar per aturar-lo però, en veure que el seguien, l'home va fer un canvi de sentit a la mateixa via i va començar a conduir contra direcció. El 112 va rebre 24 trucades d'alerta d'altres usuaris de la via.

L'home anava a entre 140 i 160 quilòmetres per hora i, fins i tot, va intentar fer fora de la calçada un cotxe patrulla. Per aquest motiu, els Mossos van decidir desallotjar l'autopista i desviar els vehicles per la sortida de Cambrils. La policia va situar dos vehicles patrulla buits com a barrera. "Teníem el desviament de la sortida 150 metres més amunt i, si no haguéssim travessat els dos vehicles a la calçada, segurament hi hagués hagut danys molt més grans", admet Cuevas.

Cap a les set del matí, el vehicle escàpol va acabar impactant violentament contra els vehicles i el conductor va quedar arrestat pels suposats delictes de conducció temerària, atemptat a agents de l'autoritat i danys. L'home va sortir del vehicle molt agressiu i s'està a l'espera de conèixer els resultats de la prova de drogues que li van fer a l'hospital.

L'home circulava en un vehicle de matricula italiana que li haurien prestat. A l'interior del turisme els Mossos hi van trobar uns 40 telèfons mòbils, un televisor, material informàtic, tauletes i més de 12.000 euros en efectiu, dels quals se n'investiga l'origen.