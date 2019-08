Jordi Cuixart surt de la presó de Lledoners i és operat a Manresa

Jordi Cuixart ha sortit de la presó de Lledoners i ha estat operat a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, segons informa Regió7. El president d'Òmnium Cultural va ser intervingut ahir al centre sanitari manresà i avui mateix podria tornar a Lledoners. Les primeres informacions apunten que es tractaria d'una operació d'oïda.

Precisament ahir es va saber que el Suprem no es posicionarà encara sobre si el president d'Òmnium podrà o no anar al naixement del seu fill i acompanyar la mare de la criatura en els dies posteriors al part, tal com ha sol·licitat. La Sala de Vacances del Tribunal Suprem va acordar ahir que resoldrà sobre aquest permís extraordinari de sortida «un cop es tingui constància de la proximitat del part».

En una provisió, el tribunal recorda que el naixement està previst en principi per al pròxim 22 de setembre i, per tant, esperarà a pronunciar-s'hi quan estigui més pròxim. Així mateix, recull que el permís compta amb informe favorable a la concessió tant de la Junta de Tractament de la presó com de la Fiscalia.