JxCat es distancia del full de ruta d'ERC i reivindica el Govern de Torra

El portaveu de JxCat al Parlament, Eduard Pujol, ha reivindicat l'actual Govern de Catalunya, "que és el Govern de Quim Torra", i ha demanat "unitat" i "concentració", distanciant-se així d'ERC i el full de ruta de futur amb eleccions i nou executiu amb els Comuns que plantegen.

En declaracions als mitjans des del barri de Gràcia de Barcelona, que celebra la seva Festa Major, Pujol ha cridat a la unitat "estratègica" en les setmanes vinents dels diferents actors independentistes, setmanes o mesos en els quals s'espera que es coneixerà la sentència del cas procés del Tribunal Suprem.

"Avui tenim un Govern presidit per Torra i estem fent front a una situació d'excepcionalitat que per molt que passin els mesos segueix existint (...) i requereix la màxima concentració i posar tots els sentits en l'estratègia a mitjà i llarg termini", ha dit.

I ha afegit: "no hem d'allunyar-nos d'allò que és ara donar suport al govern de Catalunya, que és el govern de Torra".

D'altra banda, Pujol ha evitat respondre a si està d'acord amb les veus que des dels republicans han obert la porta a eleccions autonòmiques anticipades i a un futur executiu autonòmic en el qual a més de l'espai postconvergent i ERC també estiguin els comuns.

També ha descartat pronunciar-se sobre les declaracions de la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, que ha reclamat separar l'estratègia d'unitat dels independentistes de la negociació dels pressupostos al Parlament.

"Que ningú pateixi que hi haurà unitat", ha assenyalat Pujol, que ha demanat que el "com" s'executa aquesta unitat "es decideixi en un debat de portes endins" i no en declaracions davant els mitjans.

"O no només en declaracions davant els mitjans", ha afegit.

D'altra banda, a propòsit de la dissolució del PDeCAT que ha demanat el president de la Crida, Toni Morral, el portaveu de JxCat ha afirmat que és necessari "un debat profund" sobre l'espai polític, un debat que, ha afegit, "requereix el lideratge de tots els actors i, evidentment també de (l'expresident fugit a Bèlgica, Carles) Puigdemont".

Pujol ha fet declaracions als carrers del barceloní barri de Gràcia al costat del regidor Ferran Mascarell, que s'ha sumat a les seves crítiques a Colau sobre que "arriba tard" la seva intervenció pública després dels últims homicidis amb arma blanca aquests últims dies a Barcelona.

"Cal estar a les verdes i a les madures", li ha dit Mascarell a Colau, a qui ha retret que estigués de vacances quan es produïen els últims fets violents, que la mateixa alcaldessa ha qualificat d'"esporàdics".