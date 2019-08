Teresa Jordà genera polèmica a les xarxes per promocionar la cervesa 'Fuck Spain'

La consellera de Ripoll Teresa Jordà està gaudint de les seves vacances i ho està mostrant a les xarxes socials. Teresa Jordà s'ha mostrat relaxada i somrient en moltes d'elles compartint dinars, sopars i viatges amb família i amics amb els quals ha estat a la ciutat portuguesa de Porto o a L'Escala. D'entre totes aquestes fotos, una ha causat una polseguera rellevant, ja que apareix promocionant una cervesa de la marca 'Fuck Spain' després de vistar el restaurant El Gotim de l'Escala.





Una consejera de Cataluña de ERC de risitas con la cerveza "Fuck Spain".

Y ahora es cuando sale el PSOE a pedir por favor que apoyen la investidura de Pedro Sánchez. Con estos compañeros de viaje no puede sostenerse ningún Gobierno que se haga respetar ni que represente a España. pic.twitter.com/uWSkz2ViEe — Andrea Levy (@ALevySoler) August 16, 2019

L'etiqueta d'aquesta beguda, 'Fuck Spain' (Fote't Espanya) ha estat considerada com un insult Espanya i la màxima responsable del departament d'Agricultura del govern de Torra ha estat denunciada per partits polítics com Ciutadans i el PP.La popular Andrea Levy ha comentat el post de la consellera criticant la seva actitut per promocionar una beguda distribuïda pel grup 'Hooligans Empordà'.