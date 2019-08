Les víctimes de l'atemptat d'Hipercor, resignades per l'excarceració de l'autor

L'excarceració prevista per demà de l'etarra Rafael Caride, autor de l'atemptat d'Hipercor de Barcelona que va deixar 21 morts i 45 ferits el 19 de juny de 1987, va ser rebuda amb «resignació» entre el col·lectiu de víctimes del terrorisme, que confia almenys en què no se li facin homenatges donada la seva condició de «penedit» per la via Nanclares i espera que ell, personalment, no surti del centre penitenciari orgullós de la matança. «Hi ha resignació entre les víctimes, perquè quan els expliques que és una qüestió de legalitat i no hi ha res estrany, resignades ho accepten, però els costa comprendre i fan números. Al final, ha estat a la presó a Espanya 19 anys i a França , set, un total de 26 anys. i els costa entendre-ho. La preocupació és que siguin rebuts amb homenatges, encara que els hem explicat que està en teoria expulsat del col·lectiu de presos perquè és de la via Nanclares, i no comptem amb això», va explicar l'advocada de l'Associació de Víctimes del Terrorisme (AVT), Carmen Ladrón de Guevara. El supervivent de l'atemptat d'ETA a Hipercor Robert Manrique va considerar que la Caride és legal: «Caldrà acceptar-ho».