La Guàrdia Civil registra l'empresa i la casa d'Imma Mayol per un delicte ambiental

La Guàrdia Civil va escorcollar Emaya i el domicili de l'exgerent de l'empresa municipal Imma Mayol dimecres passat arran d'un possible delicte mediambiental. Efectius de l'Institut Armat van inspeccionar tant les oficines municipals com l'habitatge a Barcelona de l'antiga número 2 de l'organisme públic i exregidora a l'Ajuntament de Barcelona d'Iniciativa, i van intervenir el seu ordinador i telèfon mòbil amb l'objectiu de trobar documentació relacionada amb un delicte contra la flora i fauna a la badia de Palma, sobretot a causa del mal estat de l'emissari submarí. Aquests registres es van produir simultàniament i els agents també van accedir a ordinadors i mòbils d'altres directius de l'empresa.

La investigació, dirigida pel jutjat d'instrucció número 2 de Palma, es troba sota secret de sumari i parteix d'una denúncia afavorida pel sector nàutic contra Emaya pels abocaments d'aigües fecals a la mar. El Servei de Protecció de la Naturalesa de la Guàrdia Civil (Seprona) lidera les indagacions, que s'estenen més enllà dels abocaments, segons fonts judicials.

Els efectius encarregats de la investigació van iniciar la recerca d'informació fa temps, perquè aquesta denúncia va ser interposada al setembre de l'any passat, després de la polèmica pels freqüents tancaments de platges de Palma durant l'estiu cada vegada que plovia i es barrejaven aigües pluvials i brutes al mar.

El cas podria derivar en una investigació a la conselleria de Medi Ambient del Govern balear, ja que des del sector nàutic s'ha denunciat també la seva inacció davant els abocaments i pel fet de no haver obert mai cap expedient a Emaya. Les accions judicials del sector, que compta amb el suport de la federació d'associacions conservadores Ciutat de Palma, estan emmarcades en una guerra oberta contra les institucions governades per l'esquerra.

En nombroses ocasions, han fet públic el seu malestar a causa de les restriccions imposades pel que governa la ciutat de Palma, del Pacte de Progrés, a la navegació per protegir la posidònia i pel fet que es criminalitzin les seves activitats.



Un conflicte de dècades

El problema dels abocaments i el deficient estat i antiguitat de la depuradora de Palma cueja des de fa dècades i, durant la passada legislatura, l'empresa municipal Emaya va impulsar diverses actuacions per solucionar-ho, com l'adjudicació i l'inici de les obres de construcció del col·lector intersector i del tanc de laminació al costat de la depuradora. Amb les dues infraestructures es pal·liaran els abocaments de fecals dels dies de pluja, encara que la gran obra per acabar amb el problema és la creació d'una altra depuradora que substitueixi antiga.

L'Ajuntament de Palma compta amb el compromís del Govern central d'emprendre aquest important i costós equipament. En cas que no fos així, el nou regidor d'Emaya, Ramon Perpinyà, considera que és imprescindible que el Govern balear el sufragui a través de la Llei de Capitalitat o el cànon de sanejament.

L'empresa municipal i la conselleria de Medi Ambient van aprovar el pla de sanejament la passada legislatura i el van començar a aplicar amb obres com el col·lector. A més, des de llavors, impedeixen el bany a la platja col·locant la bandera vermella cada vegada que es produeix un abocament, fet que no es produïa en els mandats del PP, tal com va denunciar en reiterades ocasions l'exalcalde Antoni Noguera.