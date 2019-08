Un informe de l'FBI vincula Pau Casals amb el comunisme

El llibre Símbols del catalanisme (Enciclopèdia Catalana), dirigit per l'historiador Daniel Venteo, treu a la llum un informe de l'FBI del govern Kennedy que vinculava Pau Casals amb el comunisme. La publicació fa una «aproximació historiogràfica als símbols de Catalunya des de l'Edat Mitjana a l'actualitat», que en ordre cronològic permet veure «la seva evolució i la seva vigència», va explicar ahir l'autor.

Un dels elements inèdits inclosos és un informe de l'FBI sobre la figura de Pau Casals, amb motiu del seu recital davant el president John F. Kennedy a la Casa Blanca el 1961. «En diversos fragments del memoràndum, els investigadors aporten el testimoni d'informants anònims que vinculaven indirectament Casals amb organitzacions comunistes durant les dècades de 1940 i 1950». Després del concert a la Casa Blanca, Casals va escriure diverses missives d'agraïment a Kennedy, conservades als arxius presidencials: «La meva visita i la meva conversa amb vostè han enfortit i han confirmat la meva fe i les meves esperances en els nostres ideals de Pau i Llibertat. Gràcies, senyor president», escrivia Casals a Kennedy el 17 de novembre de 1961.



«No és un pamfletari»

En aquest llibre de gran format s'inclouen 700 fotografies i s'analitzen uns 50 símbols, des del primer comte de Barcelona, Guifré el Pelós, fins al «llaç groc» exhibit en l'actualitat contra la presó preventiva dels independentistes.

Venteo va remarcar que és «una obra ambiciosa, perquè mai no s'havia intentat fer un assaig sobre simbologia política catalana amb mirada transversal i de llarga durada» i va insistir que «no es tracta d'un llibre pamfletari ni reivindicatiu, és expositiu». «No ha estat fàcil, perquè hi ha alguns símbols consensuats i vàlids com la llengua, les institucions de govern, la bandera o l'himne, però altres que són més discutibles», va admetre.



La simbologia catalanista

L'obra comença amb els orígens de l'imaginari a Catalunya amb símbols com el Canigó, l'Església, els monestirs de Ripoll, Poblet, Santes Creus i Montserrat, la Generalitat, Sant Jordi o les Constitucions i drets de Catalunya. En aquest àmbit és inèdit, va advertir Venteo, la reproducció del primer foli del Llibre dels vuit senyals (segle XIV), la primera compilació de dret català, que és considerada perduda des de 1597 i que va ser trobada el 2018 per l'historiador Pere Ripoll a l'Arxiu de la Corona d'Aragó.