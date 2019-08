Els Mossos esperen una resposta «cívica» a la sentència del judici del procés

Els Mossos d'Esquadra esperen una resposta «cívica i pacífica» a la sentència del Tribunal Suprem en el judici del procés, si bé estudien diversos escenaris sobre la «virulència», la «intensitat» o la «capacitat d'atracció» de les protestes en funció de si s'imposen penes «més o menys severes». Així ho va explicar el comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent, que va anunciar que la policia catalana està treballant en la planificació per determinar quin tipus d'accions es poden produir quan es conegui la sentència del Tribunal Suprem a la cúpula del procés i quina resposta han de donar els Mossos com a cos policial.

Segons Sallent, la tasca dels Mossos sobre aquesta qüestió és, actualment, «intentar determinar quins escenaris es poden produir» i com encarar-los policialment perquè es desenvolupin «amb la màxima tranquil·litat pública i la menor afectació per als drets i llibertats de totes les persones, d'una manera serena i tranquil·la».

«El que està clar és que nosaltres contemplem escenaris molt diferents i estem ajustant les nostres capacitats de gestió al que és l'ordre públic, la tranquil·litat pública, per intentar garantir que es duguin a terme amb ple respecte als drets i les llibertats de totes les persones i amb garantia de l'ordenament jurídic i la seguretat ciutadana», va assegurar.

En aquest sentit, el comissari en cap va insistir que esperen que «en l'hipotètic cas» que es convoquin protestes per la sentència del Suprem a la cúpula del procés, aquestes es desenvolupin «amb una actitud el més cívica i pacífica possible». «Nosaltres desconeixem absolutament quan es produirà la sentència i en quin sentit. Són elements que condicionaran els escenaris que ens podem trobar», va explicar Sallent.

Paral·lelament, la consellera de Salut, Alba Vergés, va fer una crida a la «unitat estratègica» que englobi el 80% del país per donar una resposta a la sentència del judici de l'1-O. Per a Vergés, la sentència hauria de ser absolutòria, però va aclarir que «de l'Estat espanyol no en podem esperar res de bo», fet pel qual va demanar «estar preparats i a l'altura de les circumstàncies». En la inauguració de la 51a edició de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) de Prada, la titular de salut va insistir que cal «persistir» per aconseguir la constitució d'una República catalana «més justa, més feminista i més social».

Per part seva, el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, creu que l'independentisme hauria de «superar» el debat de la unilateralitat, que considera que és fonamentalment «induït des de fora». «Podem decidir actuar unilateralment, però si no ho podem fer, perquè no tenim la capacitat coercitiva que sí que té l'Estat, entenc que és un debat que l'independentisme hauria de superar i que en bona part ja està superat», va assegurar Aragonès en una entrevista a El Nacional.

Pel que fa a l'aprovació dels pressupostos del 2020, va celebrar que el PSC, els comuns i la CUP hagin obert les portes a negociar els comptes. «Fa un any no estàvem així», va assegurar.

Aragonès va assenyalar que el primer objectiu del Govern ha de ser aprovar els pressupostos de l'any que ve. «Aquest és l'únic govern possible, perquè no hi ha una majoria alternativa a la que representa ERC i JxCat», va afegir. Amb aquest govern han «de fer l'esforç» en aquest curs polític que ara comença per «reforçar la majoria parlamentària», ja que considera que ho necessitaran per fer front a la sentència del Suprem.

Pel que fa a la retallada del 6% de la despesa del sector públic que ha ordenat el Departament d'Economia, Aragonès va acusar el Govern central d'estar transferint cada mes a la Generalitat de Catalunya els mateixos recursos del model de finançament que l'any 2018, i «es queda tot l'augment de recaptació». . Per Vergés, el govern està treballant en aquesta direcció i ha insistit que Catalunya no reduirà la despesa en sanitat tal com ha demanat el govern espanyol en funcions.

En aquest sentit, Vergés ha denunciat que ''només mirant quatre números, l'Estat ens vol retallar el dret a la salut'' i ha comparat les polítiques del PSOE a les polítiques d'austeritat del PP. ''No ho permetrem'', ha conclòs Vergés. Vergés, durant la conferència 'uns sistema de salut proper, just i per a tothom', ha posat en valor la feina del Departament per convertir l'atenció primària en ''l'eix'' del sistema sanitari. Ha destacat la millora de condicions dels professionals, l'aposta per la perspectiva de gènere en salut, un pla per combatre l'obesitat infantil, la integració de salut i benestar i una futura llei per combatre l'augment del tabaquisme i altres addicions com a polítiques en desplegaments. La consellera també ha recordat que s'invertirà en hospitals com el Joan XXIII de Tarragona o el de Viladecans, així com un pla per millorar les infraestructures i la resolució dels CAP.