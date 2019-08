Rafael Caride, un dels autors de l'atemptat de l'Hipercor, liquida la seva condemna

L'etarra Rafael Caride Simón, un dels etarres penedits acollits a l'anomenada «via Nanclares», va liquidar ahir la seva condemna després d'haver estat 26 anys a la presó per ser un dels autors materials de l'atemptat de l'Hipercor, el més sagnant de tots els realitzats per l'organització terrorista.

L'històric etarra, de 73 anys, que estava en llibertat condicional per ordre de l'Audiència Nacional des de finals del 2017, va acudir ahir a la presó de Martutene de Sant Sebastià per signar els documents corresponents abans de liquidar la seva condemna, segons van informar fonts de la presó. Caride Simón va quedar en llibertat després d'haver passat 26 anys a la presó, 19 a Espanya i 7 més a França. El 1987 va ser sentenciat a una condemna de 790 anys de presó per l'atemptat contra el centre comercial Hipercor de Barcelona, en el qual es van assassinar 21 persones i hi va haver 45 ferits. Caride Simón va mantenir els últims anys trobades amb les víctimes d'aquesta massacre, a les quals va expressar el seu sentiment de culpa pel dany causat.

Al novembre del 2017, l'Audiència Nacional va acceptar flexibilitzar les condicions de les condemnes de quatre etarres penedits acollits a la «via Nanclares» que es trobaven en la fase final de les seves condemnes. De fet, Caride Simón era un dels últims etarres penedits que quedaven per sortir. El jutge central de Vigilància Penitenciària de l'Audiència Nacional, José Luis Castro, va recordar llavors que l'etarra va manifestar per escrit el seu rebuig i penediment dels fets pels quals va ser condemnat i va evidenciar la seva desvinculació amb ETA.