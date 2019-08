La Generalitat diu que no hi ha «cap persona afectada» per listeriosi a Catalunya

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Joan Guix, ha assegurat aquest dimarts que no hi ha "cap de les persones afectades" a Catalunya pel brot de listeriosi detectat a Andalusia, que afecta ja 114 persones, segons les últimes dades oficials.

En declaracions als periodistes, Guix, que ha presentat aquest matí les dades de l'activitat assistencial i atenció en drogodependències de l'any 2018 a Catalunya, ha confirmat que "cap unitat" de carn enllardada contaminada de la marca "La Mechá" ha estat distribuïda a Catalunya.

No obstant això, donat el temps d'incubació que té el virus, entre 70 i 90 dies, el secretari ha reconegut que no descarten que algun ciutadà català que hagi viatjat a Andalusia pugui haver emmalaltit per listeriosi.

Segons ha informat aquest dimarts el director de la unitat d'infecciosos de l'hospital Virgen del Rocío (Sevilla), José Miguel Cisneros, una anciana de 90 anys s'ha convertit en la primera víctima mortal del brot de listeriosi.

La Conselleria de Salut i Famílies va decretar oficialment el 15 d'agost una alerta sanitària sobre el producte de carn enllardada amb el nom comercial La Mechá, fabricat per la firma Magrudis, amb domicili a Sevilla capital, després de comprovar que era l'agent causant dels brots de listeriosi registrats a Sevilla durant les últimes setmanes.