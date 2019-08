L'arquebisbe de Barcelona titlla la perspectiva de gènere de«desafiament»

L'arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, va qualificar ahir la perspectiva de gènere de «desafiament educatiu» per provocar «una gran desorientació entre els infants, adolescents i joves». En la seva carta dominical, el cardenal va criticar que es consideri que la identitat de gènere és una construcció social i ha remarcat que hi ha «arguments racionals» que mostren «la centralitat del cos humà com a un element integral de la identitat personal i de les relacions familiars». En aquest sentit, l'arquebisbe de Barcelona va demanar «acompanyar» els infants i joves en l'educació afectiva i sexual i «prevenir-los de qualsevol influència que desfiguri la seva capacitat d'estimar».

Omella va assegurar que «molts pares i mestres» estan preocupats per la «implantació progressiva» de la perspectiva de gènere en l'educació. «Davant de la desconstrucció de la visió de la persona humana que proposa la ideologia de gènere, davant d'aquest desafiament educatiu, no podem deixar la família sola», ha reivindicat el cardenal. «Ens cal un diàleg profund i respectuós que cerqui la veritat sobre la persona», va dir.