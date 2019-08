Uns lladres atraquen amb violència l'ambaixador de l'Afganistan a Barcelona

L'ambaixador de l'Afganistan a Espanya va ser víctima ahir a la nit d'un atracament amb violència a Barcelona, on un grup de joves el van envoltar i van tirar a terra per robar-li el rellotge.

El succés va passar cap a les 21.45 hores a la Via Laietana, a prop de la cèntrica estació de metro de Sant Jaume, a Ciutat Vella, quan cinc joves van assaltar al diplomàtic per treure-li el rellotge de luxe que portava, segons van explicar fonts coneixedores dels fets.

La víctima va caure a terra i va patir algunes rascades, segons va indicar un portaveu dels Mossos d'Esquadra, que treballen ara per intentar identificar els autors del robatori.

Es tracta del segon robatori violent que pateix en els últims mesos a Barcelona un alt càrrec estranger.

El passat mes de juny, la vicepresidenta de la Comissió Presidencial de Cultura per a Àsia de Corea del Sud va morir a la capital catalana com a conseqüència de les greus ferides que va patir després de ser víctima d'un intent de robatori de la bossa pel mètode de l'estrebada.

Els Mossos d'Esquadra també van informar que ahir a la nit una turista d'avançada edat va resultar ferida a Ciutat Vella quan un lladre li va robar la cadena d'una tirada i la va tirar a terra.

Segons la Cadena Ser, la víctima tenia 91 anys i va haver de ser atesa pels serveis mèdics, que li van donar punts de sutura al cap i en una mà.

Els Mossos d'Esquadra investiguen dos robatoris comesos els últims tres dies al mig del carrer a Barcelona pel mètode del «matalleó», en què els assaltants agafen la víctima pel darrere, a l'altura del coll, per estrangular-la, deixar-la atordida i poder-li sostreure totes les seves pertinences.



Mètode amb violència

Segons van informar fonts policials, el primer atracament d'aquestes característiques els últims tres dies va passar divendres passat a la matinada al carrer Tamarit, a l'Eixample de Barcelona, on un grup de persones va abordar una víctima per robar-li violentament després d'agafar-la amb un braç pel coll des d'enrere.

Amb un mètode semblant, un grup de lladres va assaltar cap a les 22 hores d'ahir a la nit a una persona a la cruïlla entre els carrers Avinyó i Ample de Barcelona, a Ciutat Vella.

Els Mossos d'Esquadra, que de moment només han rebut denúncia de la víctima del primer assalt, van obrir una investigació per intentar identificar i detenir els autors d'aquest tipus de robatoris comesos per aquest mètode.

L'Agrupació Reformista de Policies (ARP) va demanar al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ofereixi el desplegament d'agents de la Policia Nacional perquè col·laborin amb els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana per intentar recuperar la seguretat ciutadana a Barcelona i a Catalunya.

En una carta, a la qual va tenir accés Efe, l'ARP sol·licita al ministre que acordi amb sindicats policials i grups del Congrés una proposta per garantir la seguretat ciutadana a Catalunya, «desplegant si calgués» les forces i cossos de seguretat de l'Estat per col·laborar amb la Generalitat i els Ajuntaments «fins que puguin assumir amb garanties la protecció de qualsevol ciutadà o turista».



Queixes policials

L'ARP recorda que, després de l'1-O, les forces i cossos de seguretat de l'Estat destinats a Catalunya pateixen «accions violentes de forma indiscriminada», com a conseqüència de «decisions polítiques» que repercuteixen en els funcionaris que tenen l'obligació legal de defensar lleis i ordres constitucionals.

«Som conscients que parlar de Catalunya en matèria de seguretat després dels successos de l'1-O del 2017, i les conseqüències derivades d'aquells esdeveniments, és un tema delicat i sensible per al Govern, la Generalitat i alguns Ajuntaments, si bé seria oportú fer un pas al davant com pensem des de l'ARP», sosté la carta.

Davant l'augment dels homicidis i el repunt de baralles amb apunyalament a la capital catalana, l'ARP considera que es presenta una «nova oportunitat, que s'hauria d'atendre de forma molt diferent del passat i en franca sintonia policial amb la demanda social existent a molts municipis catalans».