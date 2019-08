Un mort i nou ferits en el xoc d'un cotxe i un autobús a l'AP-7 a Amposta

L'AP-7 al seu pas per Amposta està tallada en ambdós sentits de la marxa per un accident de trànsit mortal.



Un turisme i un autobús haurien col·lidit causant nou ferits i una víctima mortal, el conductor del cotxe.





? Ens comencem situant a l'AP-7. Aquesta autopista està tallada a Amposta en tots dos sentits per un accident. En sentit sud, es desvia per la sortida 41, i, en sentit nord, per la sortida 42. Tot plegat, cap a l'N-340. Precaució! @transitap7 pic.twitter.com/UUde5LDoY1