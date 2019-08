Protecció Civil alerta per pluges intenses i tempestes generalitzades al nord de Catalunya

La Direcció General de Protecció Civil i Emergències del Ministeri de l'Interior, juntament amb l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), ha enviat aquest dimarts una alerta per pluges intenses i tempestes generalitzades que afectaran sobretot el nord de Catalunya i també d'Aragó.

Així, al Pirineu de Lleida s'esperen acumulacions de fins a 100 litres d'aigua per metre quadrat en 12 hores i en d'altres zones de l'est de Catalunya també és podrien arribar a acumular fins a 20 litres per metre quadrat en una hora. Per altra banda, també hi haurà complicacions al litoral català on s'esperen onades de fins a tres metres d'alçada durant aquest dimarts, que faran que hi hagi bandera vermella en moltes platges. Pel que fa a les temperatures, es preveu un descens notable durant les pròximes hores a Catalunya.