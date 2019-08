Detecten dos casos sospitosos de listeriosi a la Catalunya Central

Tot apunta que el brot de listeriosi a Andalusia podria haver arribat a Catalunya. L'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha rebut aquest migdia la notificació d'una sospita clínica de dues persones que estarien possiblement afectades per listeriosi ( Listeria monocytogenes) i que estarien relacionades amb el brot ocorregut a Andalusia pel consum de carn entatxonada.

Es tracta de dues persones d'una mateixa família resident a la Catalunya Central, que van rebre la visita d'un altre familiar procedent de Sevilla. Aquest familiar els va portar carn entatxonada envasada de la mateixa marca causant dels casos a Andalusia, on aquest brot ja ha afectat a més d'un centenar de persones i ha provocat la mort d'una dona de 90 anys a Sevilla. Totes tres persones la van consumir i dies després van patir els primers símptomes, principalment lleus com diarrees, febre i dolor a les articulacions, dels quals ja estan recuperats. El familiar que va dur la carn a Catalunya va haver d'ingressar a un hospital a Sevilla, on encara continua.



En fase de sospita clínica

Els dos casos de la Catalunya Central estan ara en fase de sospita clínica d'infecció i en els pròxims dies es confirmaran o es descartaran, en funció del que concloguin els resultats de les analítiques pertinents efectuades.

L'Agència de Salut Pública de Catalunya va rebre la notificació de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) de la retirada, per part de les autoritats sanitàries andaluses, de tots els lots de carn entatxonada marca La Mechá, fabricada per l'empresa sevillana MAGRUDIS SL, associada al brot d'Andalusia. Concretament, les comarques autònomes on es distribueix aquesta carn són Andalusia, Madrid, Extremadura, Castella-La Manxa i les Illes Canàries. ASPCAT ha comprovat que a Catalunya no s'ha distribuït el producte afectat.



Mesures de precaució

El portaveu de la Conselleria de Salut i Famílies pel brot de listeriosis, José Miguel Cisneros, ha apuntat que és molt important tenir present que el germen produeix infeccions al llarg de tot l'any, amb una mitjana anual de 300 casos a Espanya, i mor al voltant d'un 20% dels afectats. «El que està passant, és un brot per un aliment contaminat que ha multiplicat aquestes xifres», ha explicat. El desenvolupament de la malaltia depèn de la quantitat de bacteris ingerits i de l'estat immunitari.

Com a mesura de precaució, es recomana a les persones que hagin viatjat a les comunitats autònomes esmentades, que hagin consumit el producte indicat anteriorment i que tinguin alguna simptomatologia, que vagin al seu centre d'atenció primària de referència.

Les dones embarassades, adults d'edat avançada i persones immunodeprimides es consideren consumidores d'alt risc de contraure listeriosi i, per això, les autoritats sanitàries recomanen a aquests grups de la població no menjar aliments que poden tenir més probabilitat de contenir el germen, com ara salsitxes de Frankfurt ni formatges de pasta tova; patés si no són enllaunats o esterilitzats o peixos fumats refrigerats (salmó, truita, peixos blancs, bacallà, tonyina o verat) si ni són enllaunats o esterilitzats. També es recomana a aquests grups d'alt risc no beure llet crua (sense pasteuritzar) ni consumir productes fets amb llet crua.