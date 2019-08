Torra es desmarca d'ERC i aposta per la «confrontació» amb l'Estat

El president de la Generalitat, Quim Torra, va fer una crida a l'independentisme a reprendre la iniciativa i a situar-se en el camí de la «ruptura democràtica» per avançar cap a la «república», en una nova etapa que estarà marcada per la «confrontació» amb l'Estat. Es desmarca així de l'estratègia d'ERC i del seu líder, Oriol Junqueras, que dilluns va apostar pel «diàleg» amb l'Estat com a via per resoldre la situació.

«Comencem una nova etapa, i per això demano que ens posem en marxa tots una altra vegada. Potser era imprescindible aquest període de reacció a la defensiva, però ara ja ho hem de superar perquè hem après la lliçó. Tenim un deure entre nosaltres, la responsabilitat cívica i democràtica de tornar a fer-ho», va dir Torra a la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada de Conflent.

El president va definir aquesta nova etapa del procés com la de la «recuperació de la confiança» i va fixar el seu inici en la manifestació independentista que l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha convocat per al pròxim 11 de setembre amb motiu de la Diada.

A partir d'aquest moment, ha continuat, els partits independentistes s'han de centrar a concretar «un projecte i una estratègia» que porti cap a la «república catalana», sabent per endavant que hauran «d'arriscar molt» i «assumir sacrificis».

En aquest sentit, va afirmar que per fer valer la voluntat de «dos milions de catalans» s'ha de considerar «la desobediència civil dins un marc democràtic» i «totalment pacífica», ja que segons el seu parer és «un deure» no acatar «les lleis injustes» per defensar «els drets humans».



«Ho hem intentat tot»

«Ho hem intentat tot i ho seguirem intentant, perquè no podem deixar d'intentar una cosa que forma part de la nostra condició de catalans, la negociació i el pacte. Però no ens mentim ni ens enganyem més a nosaltres mateixos: descartat un Govern espanyol que ens consideri interlocutor per pactar un referèndum, només ens queda la confrontació democràtica i pacífica», va exposar.

Perquè aquesta nova etapa pugui ser d'èxit, Torra va demanar als partits independentistes que desisteixen de la «batalla» que mantenen des de fa temps i que s'ha endurit després del recent cicle electoral. «Frenem la batalla entre independentistes. Cap independentista pot ser l'adversari d'un altre independentista. Els nostres adversaris són els qui ens impedeixen exercir el dret a l'autodeterminació de Catalunya. Tingueu-ho clar, a mi no em trobareu en lluites partidistes ni en batalles estèrils per hegemonies polítiques», va exclamar. El president català, que moltes vegades es va referir a la «unitat» de l'independentisme, va precisar que l'esmentada unitat ha d'anar «supeditada a l'objectiu central de la independència», i va suggerir que la «unitat estratègica» ha d'anar acompanyada d'una «unitat formal» que es materialitzi, si fa falta, en «llistes unitàries».



«Ho tornarem a frenar»

La líder de Cs a Catalunya, Lorena Roldán, va avisar Torra que el seu partit no «permetrà» que s'obri una nova etapa de ruptura i va replicar el «ho tornarem a fer» del president amb un «ho tornarem a frenar». I Societat Civil (SCC) va dir que actuarà amb la «màxima contundència» si el Govern pren decisions «antidemocràtiques».