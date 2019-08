Xoc frontal entre un autobús i un turisme a l'AP-7 a Amposta

Una persona ha mort i nou han resultat ferides en un xoc frontal entre un autobús i un turisme la matinada d'aquest dimarts al quilòmetre 328 de l'AP-7, a Amposta. La persona que ha mort era el conductor del cotxe. Els Mossos han obert una investigació per esbrinar les causes de l'accident i determinar si el vehicle, d'alta gamma i matrícula francesa, circulava en direcció contrària al sentit sud de l'autopista, tot i que no es descarten altres hipòtesis.

«Aquest cas seria una cosa força estranya i excepcional però podria ser que degut a la carretera o altres circumstàncies que el vehicle hagués fet una virolla sobre ell mateix», ha explicat el cap de Trànsit dels Mossos a l'Ebre, Sergi Saladié. En el moment de l'accident encara no plovia a la zona.

Les nou persones ferides eren passatgeres de l'autocar i ja han estat donades d'alta després de ser ateses per ferides menys greus i lleus als hospitals de Tortosa i Amposta. L'AP-7 s'ha reobert als volts de les dotze del migdia quan la grua ha pogut retirar el bus accidentat.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de l'accident a les 4.25 hores de la matinada. S'han activat 14 patrulles dels Mossos, 8 dotacions dels Bombers de la Generalitat i 4 ambulàncies i el Servei de Suport Psicològic del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).



Ensurt pel record de Freginals

L'ensurt pel record del mortal accident de Freginals el 2016, només cinc quilòmetres més al sud, ha estat inevitable. Saladié ha assenyalat que la «correcta maniobra evasiva» que ha fet el conductor de l'autocar ha evitat que bolqués. «Ha pogut mantenir les quatre rodes a terra i per sort no hi ha hagut cap bolcada, a diferència de Freginals», ha apuntat.

Al bus d'Alsa, que feia el recorregut Barcelona-Marbella, hi viatjaven 32 passatgers. La companyia ha buscat alternatives per garantir que la majoria de passatgers poguessin seguir el seu viatge.