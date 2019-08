Sense acord la segona reunió de mediació entre el personal de terra i la direcció d'Iberia

La segona reunió dels representants dels treballadors de terra d'Iberia a l'aeroport del Prat i la direcció de la companyia per evitar la vaga d'aquest cap de setmana i el 30 i 31 d'agost ha acabat sense acord. Fonts del Departament de Treball han explicat que la voluntat de les parts és seguir negociant, sense més concreció. Els sindicats denuncien la temporalitat dels treballadors i reclamen una solució tenint en compte el volum i les particularitats de l'aeroport del Prat. En la trobada d'aquest dijous hi ha participat com a mediador el director general de Relacions Laborals, Enric Vinaixa. Durant la reunió s'han conegut els serveis mínims, que Foment ha fixat en el 53% en vols amb alternativa de trajecte de més de 5 hores i del 32% per als de menys. Per la seva banda, Vueling ha fet la cancel·lació preventiva de 112 vols d'Ibèria.