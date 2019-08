Detenen a Lleida els pares d'un nadó de vint dies per presumptes maltractaments

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimecres una parella resident a Lleida com a presumptes autors d'un delicte de maltractament al seu nadó, segons ha pogut saber l'ACN de fonts pròximes a la investigació. El nen, de només vint dies, va ingressar en un primer moment a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida però a causa de la gravetat del seu estat va ser traslladat a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, on es troba ingressat en estat crític. En el marc de la investigació oberta, els Mossos van detenir tant el pare, de nacionalitat espanyola, com la mare, originària de Colòmbia, de la criatura.

La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) s'ha fet càrrec de la tutela del menor. Des del Departament d'Afers Socials i Famílies s'ha assenyalat que tant bon punt des de l'hospital van activar el protocol de maltractaments infantils, l'Equip de Valoració de Maltractament Infantil (EVAMI) va fer una valoració inicial del cas i es va fer la petició de retirada de la tutela del menor als pares de manera urgent i preventiva. Per aquest motiu, el nadó està actualment sota la protecció de la DGAIA.