Calvet atribueix el caos de Rodalies al "dèficit d'inversions de l'Estat"

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, atribueix el caos d'aquest divendres a Rodalies, provocat per dues avaries, al "dèficit d'inversions de l'Estat" i a un "traspàs incomplert" del servei, ara fa deu anys. "Continuem esperant els 4.000 MEUR d'inversió a les infraestructures d'ADIF i els més de 200 MEUR anuals de pagament del dèficit tarifari a Renfe. Mentrestant, anem sumant incidències i un pèssim servei. Avui, 100.000 afectats", ha etzibat en una piulada al seu compte de Twitter.





10 anys després del traspàs de la titularitat de Rodalies, continuem esperant els 4.000M€ d'inversió a les infraestructures d'ADIF i els +200M€ anuals de pagament del dèficit tarifari a Renfe. Mentrestant, anem sumant incidències i un pèssim servei. Avui, 100.000 afectats. (1) — Damià Calvet?? (@damiacalvet) August 23, 2019

Davant d'aquesta situació, Calvet insisteix eni demana una reunió amb el govern espanyol al més aviat possible per poder-ho abordar.En un seguit de piulades, el titular de Territori ha assegurat que la Generalitaten una república independent i retreu a l'estat que amb la seva mala gestió "penalitza el servei i per tant penalitza Catalunya i els catalans". "Els usuaris del transport públic són maltractats per aquestes deficiències", afegeix.El conseller recorda que ja ha plantejat en diverses ocasions al ministeri de Foment, amb la programació de les inversions d'ADIF per garantir un bon servei i la transferència del dèficit tarifari: "Sense resposta", diu el conseller en relació a les converses amb el ministeri.Calvet assegura que el dèficit de Rodalies forma part "de qualsevol diàleg o negociació amb el govern espanyol" i avisa que "quan es parla d'investidures, s'ha de parlar de tot això".