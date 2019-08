Els EUA alerten d'un augment de «crims violents» a Barcelona

L'ambaixada dels Estats Units ha emès una alerta de seguretat difosa a través dels diferents consolats en què es comunica l'increment de «delictes violents» a la ciutat de Barcelona aquest estiu, i posa especial atenció als delictes que es donen a les zones més turístiques.

En un comunicat, el cos diplomàtic adverteix que les autoritats locals han comprovat un increment «significant» en el nombre de «petits furts planificats» que han inclòs «violència», i posa d'exemple robatoris de joies, rellotges o bosses.

El comunicat també alerta que alguns dels incidents han acabat amb ferits i posa en valor que les autoritats estan «buscant abordar la situació». Per aquest motiu, l'ambaixada demana als ciutadans estar «especialment atents».

L'ambaixada americana també demana no perdre de vista les pertinences personals, estar més alerta a les zones freqüentades per turistes, no oposar resistència en els intents de robatori, revisar els plans de seguretat o no mostrar signes de «riquesa» com ara lluir joies cares o rellotges».



Trucar al 112

En cas de necessitat d'assistència urgent, l'ambaixada informa que cal trucar al 112. La comunicació de l'ambaixada americana es va publicar aquest dimecres però no és la primera recomanació d'aquest tipus que publiquen alguns països.

Canadà, per exemple, també fa referència als furts a Barcelona i l'increment que s'ha donat aquest 2019 a la capital catalana a la seva pàgina web amb consells.

En aquest cas, s'alerta que els lladres actuen sobretot als aeroports, al transport públic, a les platges, als vestíbuls dels hotels. Les recomanacions canadenques també assenyalen com a «estrany» els delictes violents però alerten que a les ciutats més grans es donen robatoris en domicilis que en alguns casos poden afectar apartaments de vacances.

Per tot això, recomana portar les pertinences i documentació en llocs segurs, portar fotocòpies o còpies digitals de la documentació, preveure despeses addicionals si es roba el passaport, no perdre de vista l'equipatge, i evitar les zones poc il·luminades.

