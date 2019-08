Una fuita de gas propà obliga a evacuar preventivament una empresa del Port de Barcelona

Una fuita de gas propà en una empresa del port de Barcelona ha obligat a evacuar preventivament els dotze treballadors que hi havia en aquell moment a les instal·lacions. La fuita ha estat en un dipòsit de la companyia, dedicada al sector logístic del cafè. L'avís s'ha donat a un quart i cinc de les vuit del vespre i Protecció Civil ha activat el PLASEQCAT, també de forma preventiva. Els Bombers han pogut aturar la fuita en poc temps i no hi ha ferits ni afectació a l'exterior.