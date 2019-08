Uns lladres assalten un turista a Barcelona i li roben un rellotge de 20.000 euros

Un grup de cinc o sis persones ha abordat un turista aquest divendres a la tarda a la Barceloneta i li han robat el rellotge que portava, valorat en 20.000 euros. Els fets han passat poc abans de les sis de la tarda i en aquell moment hi havia al lloc una patrulla de paisà dels Mossos d'Esquadra que hi ha pogut intervenir. Els agents han interceptat un dels assaltants, el que duia el rellotge robat, i l'han recuperat. El lladre, un jove libi de 20 anys, s'ha resistit a la detenció i tant ell com un dels mossos han patit ferides lleus. La resta de lladres han fugit i la investigació es manté oberta amb l'objectiu de poder-los detenir.