Dues avaries causen un divendres de caos a la xarxa ferroviària

Dues avaries ferroviàries, una a l'estació de Barcelona-Sants i una altra a l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona), van causar un divendres d'aglomeracions i caos a la xarxa de Rodalies i Llarga Distància a Catalunya, amb retards de més d'una hora que van afectar 250 trens i més de 100.000 viatgers. A Girona la major part d'incidències es va produir a la línia R-11 amb retards de fins a 90 minuts, tot i que també n'hi va haver a l'R-2 Nord. Segons la companyia, el nombre d'afectats a la demarcació va ser d'uns 6.000.

La primera avaria es va originar cap a les 06.30 hores a les instal·lacions d'Adif en un sistema de senyalització en una zona de vies que comunica l'estació de Sants amb la de passeig de Gràcia, que va provocar retards de més d'una hora a les línies de rodalia R2 sud, R2 nord, R11 i R13, R14, R15 i R16.

Com a conseqüència d'aquesta avaria, centenars de viatgers es van aglomerar a les estacions i molts van haver de fer cua per sol·licitar justificants dels retards o la devolució de l'import del bitllet, a més d'expressar el seu malestar.



Fins a la tarda

L'avaria va quedar reparada cap a les 16 hores, encara que les afectacions es mantindran encara fins que els trens no vagin normalitzant els seus horaris de circulació.

L'altra avaria va tenir lloc al voltant de les 8.30 hores d'ahir al matí matí quan un tram de la línia entre l'Hospitalet de l'Infant i l'Ametlla de Mar es va quedar sense subministrament elèctric i va deixar sense poder circular-hi els trens de la línia R-16 i els trens de Llarga Distància del Corredor Mediterrani. Aquesta avaria va quedar reparada cap a les 13.20 hores, després de cinc hores sense servei a la línia. Per minimitzar i no incrementar més els retards, la companyia ferroviària Renfe ha desviat trens regionals procedents del corredor sud per la via de Vilafranca. A més, fruit de l'avaria de Sants, també es van originar retards de més de 30 minuts a les línies R1, R3 i R4.

Una vegada els tècnics d'Adif van reparar l'avaria, Renfe va informar que progressivament s'anirien recuperant les freqüències habituals de circulació dels trens, encara que els retards es poden mantenir durant part de la tarda.

Un portaveu de la companyia ferroviària va reconèixer que les afectacions de les dues avaries d'ahir divendres van ser «molt importants».

Segons les mateixes fonts, les dues avaries van provocar retards a 250 trens i més de 100.000 viatgers en van quedar afectats.