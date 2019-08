La Moncloa amenaça de portar l'acció exterior del Govern al TC

La ministra portaveu en funcions, Isabel Celaá, va anunciar que han fet un requeriment d'incompetència al Govern pel pla d'acció exterior i de la UE 2019-2022, que la Generalitat va aprovar el 25 de juny.

Es tracta d'una advertència que el Govern espanyol pot fer a les comunitats autònomes per demanar que, en el període d'un mes, anul·lin o deroguin parts de normes que considera que contravenen les competències de l'Estat. És un pas previ a portar la qüestió davant del Tribunal Constitucional. Segons La Moncloa, el pla presenta Catalunya «com una ficció d'estat».

Entre d'altres, Celaá va posar d'exemple que el pla presenta Catalunya «com a subjecte internacional» i «obvia» que l'acció exterior autonòmica s'ha de «coordinar» amb l'estatal. «No es parla del servei exterior de l'Estat ni de la necessitat de coordinar-se amb aquesta política, ni de la Constitució i no es refereix al fet que Catalunya és comunitat autònoma afavorint altres expressions més ambigües», va manifestar Celaá.

El president de la Generalitat, Quim Torra, va criticar ahir que el Govern espanyol vegi inconstitucional el pla d'acció exterior del Govern i hagi fet el primer pas per portar-lo al Tribunal Constitucional.

En un apunt a Twitter va defensar que la decisió de l'Executiu de Pedro Sánchez evidencia que l'única sortida que té la Generalitat és la «confrontació democràtica» que ell mateix va anunciar dimarts.

«El Govern espanyol avui ens fa saber que vol acabar amb l'acció exterior catalana. No hi ha cap altre camí que la confrontació democràtica i la defensa del nostre drets socials i polítics», va resumir el president català. El conseller d'Acció Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch, també va lamentar l'anunci del Govern central i va defensar que l'acció exterior de Catalunya «no només és legal i legítima, sinó que és necessària»."Farem front a l'enèsima arbitrarietat del Govern espanyol", ha resumit el conseller, que no ha avançat com pensa fer-ho.